За хлебом — под обстрелами: Как выживают люди в прифронтовом Бахмуте

В гуманитарном штабе прифронтового Бахмута, который стал сейчас самой горячей точкой на карте Донбасса, оперативно раздают по две с половиной тысячи буханок хлеба. Каждому в руки дают столько хлеба, сколько человек попросит — люди берут на себя и на соседей. Очередь выстаивают на свой страх и риск, ведь обстрелы города не прекращаются. В Бахмуте побывали журналисты «Новостей Донбасса».



Сейчас в городе не работает ни одна пекарня. Из поселка Опытное, что в пяти километрах от Бахмута и находится в «серой зоне», люди под огнем ходят за гуманитарной помощью.



Жительница Опытного Татьяна Николаевна говорит, что гуманитарная помощь – единственная возможность здесь выжить.



«Когда это уже все закончится? Мы так мира хотим. Вчера только поехала сюда за гуманитаркой – назад еду, уже два дома разбомбили. Возле нас. Вот такая воронка. Все трусится, земля вверх поднимается. Без света, без газа. Мы уже два месяца без света, без газа, без воды», — рассказывает женщина.



Татьяна Николаевна уже выезжала один раз в Днепр на полтора месяца, но когда закончились деньги, решила вернуться. Говорит, на мирной территории ее пенсии не хватает, чтобы снять квартиру и купить себе еды, а здесь растраты постоянно идут на лекарства.



Житель Бахмута Андрей разносит каждые два дня по несколько мешков хлеба. Он пешком обходит разные уголки Бахмута и старается помочь пенсионерам. В каждом мешке — по двадцать пять буханок.



«Мешок взял и понес. Пошел в другой район. Раздал по проулкам даже, откуда люди даже вообще не выходят. Стучусь или прямо возле калитки повешу пару буханочек хлеба. Ну, что могу – то делаю. Все уехали, а помогать некому. Поэтому я себя держу в руках и буду помогать людям до конца», — говорит Андрей.



С автостанции Бахмута транспорт не ходит. Здесь постоянно слышны обстрелы.



Рискуя собственной жизнью, люди вынуждены приезжать и набирать воду в колонках, которые оборудованы по Бахмуту. Здесь раньше набирали воду спасатели для тушения пожаров. Сегодня колонки пользуются спросом и среди местных жителей. Не во всех частях города есть вода, но набирать таким способом ее очень опасно, потому что территория постоянно простреливается и места массового сбора людей находятся под прицелом российской армии.



За последние месяцы в Бахмуте от обстрелов россиян погибли более 70 мирных жителей. Несмотря на то, что сегодня находиться в городе крайне опасно, здесь остаются чуть более 10 тысяч человек.