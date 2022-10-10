За хлібом – під обстрілами: Як виживають люди у прифронтовому Бахмуті

10 жовтня 2022, 23:14

За хлібом – під обстрілами: Як виживають люди у прифронтовому Бахмуті

У гуманітарному штабі прифронтового Бахмута, який став зараз найгарячішою точкою на карті Донбасу, оперативно роздають по дві з половиною тисячі буханок хліба. Кожному в руки дають стільки хліба, скільки хто попросить — люди беруть на себе і на сусідів. Черги вистоюють на свій страх і ризик, адже обстріл міста не припиняється. У Бахмуті побували журналісти «Новин Донбасу».

Нині у місті не працює жодна пекарня. З селища Опитне, що за п'ять кілометрів від Бахмута і знаходиться в «сірій зоні», люди під вогнем ходять за гуманітарною допомогою.

Мешканка Опитного Тетяна Миколаївна каже, що гуманітарна допомога – єдина можливість тут вижити.

«Коли це вже все закінчиться? Ми так миру хочемо. Вчора тільки-но поїхала сюди за гуманітаркою – назад їду, вже два будинки розбомбили. Біля нас. Ось така вирва. Все трясеться, земля вгору піднімається. Без світла, без газу. Ми вже два місяці без світла, без газу, без води», – розповідає жінка.

Тетяна Миколаївна вже виїжджала одного разу до Дніпра на півтора місяці, але коли закінчилися гроші, вирішила повернутися. Каже, на мирній території її пенсії не вистачає, щоб винайняти квартиру та купити собі їжі, а тут витрати постійно йдуть на ліки.

Мешканець Бахмута Андрій розносить кожні два дні по кілька мішків хліба. Він пішки обходить різні куточки Бахмута і намагається допомогти пенсіонерам. У кожному мішку — по двадцять п'ять буханок.

«Мішок узяв і поніс. Пішов до іншого району. Роздав по провулках, звідки люди навіть взагалі не виходять. Стукаю або прямо біля хвіртки повішу пару буханців хліба. Ну, що можу – роблю. Усі поїхали, а допомагати нема кому. Тому я себе тримаю в руках і допомагатиму людям до кінця», — каже Андрій.

З автостанції Бахмут транспорт не ходить. Тут постійно чути обстріли.

Ризикуючи власним життям, люди змушені приїжджати та набирати воду в колонках, які обладнані по Бахмуту. Тут раніше набирали воду рятувальники для гасіння пожеж. Сьогодні на колонки є попит і серед місцевих жителів. Не в усіх частинах міста є вода, але набирати в такий спосіб її дуже небезпечно, бо територія постійно прострілюється і місця масового збору людей перебувають під прицілом російської армії.

За останні місяці в Бахмуті від обстрілів росіян загинуло понад 70 мирних жителів. Незважаючи на те, що сьогодні перебувати в місті вкрай небезпечно, тут залишаються трохи більше 10 тисяч людей.

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