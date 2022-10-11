Російська армія вдарила по енергетичній інфраструктурі Дніпропетровщини. Фото: Валентин Резніченко

Армія РФ вдарила ракетами по енергетичній інфраструктурі у Павлоградському та Кам'янському районах Дніпропетровської області. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.



За його словами, є серйозні руйнування, а багато населених пунктів залишилися без світла.

«До роботи стали усі служби. Рятувальники ліквідують наслідки прильотів. Енергетики відновлюють обладнання і утримують роботу системи», - написав Резніченко.

Він також зазначив, що на Дніпропетровщині вводиться «режим тотальної економії електроенергії, щоб могли працювати лікарні, транспорт та інша важлива соціальна інфраструктура».

У Дніпропетровській ОВА закликали громадян економити електрику.

Сьогодні російські війська завдали трьох ударів по двох об'єктах енергетичної інфраструктури у Львівській області. 30% населення обласного центру залишається без електрики, спостерігаються перебої із водопостачанням.