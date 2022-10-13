В российском Белгороде сработала ПВО. Часть снаряда упала на дом

Белгород. Фото: Telegram

В российском Белгороде (приграничный город) разрушена часть многоэтажки. Куски бетона упали вниз.



Как пишут многочисленные очевидцы в соцсетях, был «прилет». Ему предшествовали звуки, похожие на работу ПВО.

«Сегодня снова сработало ПВО. Есть повреждения в доме на ул. Губкина, 42г. Выехал на место. Все службы уже там. Буду информировать», — написал мэр города Антон Иванов.



Часть ракеты ЗРПК «Панцирь» упала на территорию лицея №32. «Панцирь» используют силы противоздушной обороны России.



Напомним, вчера днем в Белгороде сработала система противовоздушной обороны.