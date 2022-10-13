У російському Білгороді спрацювала ППО. Частина снаряда впала на будинок

Білгород. Фото: Telegram

У російському Білгороді (прикордонне місто) зруйновано частину багатоповерхівки. Шматки бетону впали вниз.



Як пишуть численні очевидці у соцмережах, був «приліт». Йому передували звуки, схожі на роботу ППО.

«Сьогодні знову спрацювало ППО. Є пошкодження у будинку на вул. Губкіна, 42г. Виїхав на місце. Усі служби вже там. Інформуватиму», — написав мер міста Антон Іванов.



Частина ракети ЗРПК «Панцир» впала на територію ліцею №32. «Панцир» використовують сили протиповітряної оборони Росії.



Нагадаємо, вчора вдень у Білгороді спрацювала система протиповітряної оборони.