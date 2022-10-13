У російському Білгороді спрацювала ППО. Частина снаряда впала на будинок

13 жовтня 2022, 12:59

У російському Білгороді спрацювала ППО. Частина снаряда впала на будинок

Білгород. Фото: Telegram Білгород. Фото: Telegram

У російському Білгороді (прикордонне місто) зруйновано частину багатоповерхівки. Шматки бетону впали вниз.

Як пишуть численні очевидці у соцмережах, був «приліт». Йому передували звуки, схожі на роботу ППО.

«Сьогодні знову спрацювало ППО. Є пошкодження у будинку на вул. Губкіна, 42г. Виїхав на місце. Усі служби вже там. Інформуватиму», — написав мер міста Антон Іванов.

Частина ракети ЗРПК «Панцир» впала на територію ліцею №32. «Панцир» використовують сили протиповітряної оборони Росії.

Нагадаємо, вчора вдень у Білгороді спрацювала система протиповітряної оборони.

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