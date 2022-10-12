Над Белгородом снова сработала ПВО

В Белгороде (приграничный город РФ) сработала система противовоздушной обороны (ПВО) днем, 12 октября. Об этом пишут паблики в Telegram.



Белгородские власти пока не прокомментировали инцидент.

Напомним, что 10 октября Украина подверглась массированной ракетной атаке российской армии. Противник бьет по объектам энергетической инфраструктуры, в некоторых регионах наблюдаются перебои со светом.



11 октября в Шебекино Белгородской области вспыхнула подстанция — губернатор Вячеслав Гладков обвинил в этом ВСУ. 15 сентября на таможенном терминале в селе Нехотеевка в Белгородской области РФ произошел пожар. В ночь со 2 на 3 июля в российском Белгороде произошло несколько взрывов.