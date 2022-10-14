Российская армия обстреливает Харьков — Терехов

В Харькове прогремело по меньшей мере четыре взрыва. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Четыре «прилета» в Харькове», - написал он, позже дополнив, что взрывы в городе продолжились.



Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов призвал жителей оставаться в укрытиях.

Ранее в отчете американского Института изучения войны (ISW) сообщалось, что ВСУ укрепили свои позиции на северо-востоке Харьковской области и постепенно продвигаются к Сватово Луганской области, но, в то же время, российские силы имеют незначительные успехи в продвижении к Бахмуту Донецкой области.