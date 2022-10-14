Російська армія обстрілює Харків — Терехов

У Харкові прогриміло щонайменше чотири вибухи. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

«Чотири «прильоти» в Харкові», - написав він, пізніше доповнивши, що вибухи в місті продовжилися.



Голова Харківської ОВ Олег Синєгубов закликав мешканців залишатися в укриттях.

Раніше у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомлялося, що ЗСУ зміцнили свої позиції на північному сході Харківської області та поступово просуваються до Сватового Луганської області, але, водночас, російські сили мають незначні успіхи у просуванні до Бахмуту Донецької області.