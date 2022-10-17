На ЗАЭС отключилась последняя линия связи с энергосетью — «Энергоатом»

В результате обстрела российскими военными на ЗАЭС отключилась последняя линия связи с энергосетью. Об этом сообщили в «Энергоатоме».



В компании пишут, что оккупанты сменили тактику и ракетами обстреливают дистанционных подстанций, которые подают ток ЗАЭС.

«Так, сегодня, 17 октября, российские террористы в очередной раз обстреляли подстанции критической инфраструктуры на подконтрольной Украине территории, в результате чего в 03:59 отключилась последняя линия связи 750 кВ ЗАЭС – Днепровская. В переходном процессе из-за кратковременного понижения напряжения отключался резервный трансформатор собственных нужд ЗАЭС и произошел запуск дизель-генераторов», - написали в «Энергоатоме», отметив, что, кроме того, отключилась линия связи 750 кВ Южноукраинская АЭС – Днепровская, но без влияния на нагрузку ПАЭС.

«Энергоатом» обратился к международному сообществу с призывом безотлагательно принять меры для скорейшей демилитаризации ЗАЭС, вывода с территории станции и Энергодара всех российских военных, и возвращения Запорожской АЭС под полный контроль Украины ради безопасности всего мира.

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