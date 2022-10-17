На ЗАЕС відключилася остання лінія звʼязку з енергомережею – «Енергоатом»

Внаслідок обстрілу російськими військовими на ЗАЕС відключилася остання лінія зв'язку з енергомережею. Про це повідомили в «Енергоатомі».



У компанії пишуть, що окупанти змінили тактику і зараз обстрілюють ракетами дистанційні підстанції, через які живиться АЕС.

«Так, сьогодні, 17 жовтня, російські терористи вчергове обстріляли підстанції критичної інфраструктури на підконтрольній Україні території, внаслідок чого о 03:59 відключилася остання лінія зв’язку 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська. У перехідному процесі через короткочасне зниження напруги відключався резервний трансформатор власних потреб ЗАЕС і відбувся запуск дизель-генераторів», - написали в «Енергоатомі», зазначивши, що, крім того, відключилася лінія зв'язку 750 кВ Південноукраїнська АЕС – Дніпровська, але без впливу на навантаження ПАЕС.

«Енергоатом» звернувся до міжнародної спільноти із закликом невідкладно вжити заходів для якнайшвидшої демілітаризації ЗАЕС, виведення з території станції та Енергодару всіх російських військових, та повернення Запорізької АЕС під повний контроль України задля безпеки всього світу.

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