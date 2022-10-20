«ДНР» открыла пять пунктов для оформления российских паспортов

На подконтрольной группировке «ДНР» территории выдают российские паспорта.



Как говорится в сюжете сепаратистского телеканала, «первые с момента вхождения в состав РФ пункты приема документов для оформления российских паспортов открылись 20 октября».



Отмечается, что два таких пункта есть в Донецке, по одному — в Харцызске, Енакиево и Мангуше.



«До конца 2022 года будут открыты приемные пункты в подразделениях миграционной службы республики», — уверяют в «ДНР».

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