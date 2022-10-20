«ДНР» відкрила п'ять пунктів для оформлення російських паспортів

На підконтрольній угрупованню «ДНР» території видають російські паспорти.



Як йдеться у сюжеті сепаратистського телеканалу, «перші з моменту входження до складу РФ пункти приймання документів для оформлення російських паспортів відкрилися 20 жовтня».



Зазначається, що два такі пункти є в Донецьку, по одному — у Харцизьку, Єнакієвому та Мангуші.



«До кінця 2022 року будуть відкриті приймальні пункти в підрозділах міграційної служби республіки», — запевняють у «ДНР».

Дивіться також:



