«ДНР»: У ході обстрілів постраждали двоє мешканців Донецька, є руйнування

Наслідки обстрілу у Донецьку. Фото: Соцмережі

У Донецьку під час обстрілів сьогодні постраждали двоє людей, є руйнування будівель та об'єктів енергетичної інфраструктури. Про це пише сепаратистський сайт ДАН.



Уточнюється, що обоє постраждалих отримали поранення на вулиці Сомова у Куйбишевському районі Донецька. Це чоловіки 1960 та 1990 років народження. Неподалік вулиці Електронної пошкоджено скління корпусу школи № 52 та багатоквартирний будинок мікрорайону Азотний.

Наслідки обстрілу у Донецьку. Фото: Соцмережі

Крім цього, в Ленінському районі міста — порушено скління цехів та виробничих приміщень ПАТ «Конструкція», у Кіровському — без напруги 17 трансформаторних підстанцій, внаслідок чого 1200 абонентів у селищах Лідіївка та Бірюзова залишилися без світла, у Петрівському пошкоджено шибки, дахи та господарські будівлі двох приватних будинків.



Внаслідок обстрілу Макіївки о 12:30 знеструмлено 10 трансформаторних підстанцій, три котельні, дитячий садок, 2300 побутових абонентів.



Стверджується, що до зони поразки потрапили п'ять районів Донецька, Макіївка, Горлівка, Докучаєвськ, Ясинувата та навколишні поселення Яківлівка, Каштанове, Мінеральне, Червоний Партизан.