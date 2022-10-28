ГУР Минобороны: При деоккупации Невского на Луганщине взяты в плен трое оккупантов

В ходе проведения операции по деоккупации поселка Невский в Луганской области украинскими военными было уничтожено 34 оккупанта, трое взяты в плен. Об этом сообщили в пресс-службе ГУР Минобороны Украины.



По информации ГУР, в ходе наступательной операции украинские военные разбили превосходящие силы оккупантов.



Уцелевшие оккупанты покинули бронетехнику и отступили из поселка.



«Разведчики взяли в плен трех российских "контрактников", военный КАМАЗ с боекомплектом и две боевые машины пехоты», - добавили в разведке.



Уточняется, что группа «Кедр» с участием 5 роты 66 Бригады Вооруженных сил Украины освободила поселок Невское 23 октября.