«Линия столкновения стабилизирована»: россияне не захватили Торецк и Часов Яр

В российских телеграм-каналах заявляют о захвате Торецка и Часового Яра. Однако в оперативно-тактической группировке войск «Луганск» заявили, что линия соприкосновения остается стабильной. Об этом сообщила пресс-секретарь оперативно-тактической группировки войск Луганск Анастасия Бобовникова в эфире телемарафона.



Таким образом, в ВСУ опровергли информацию о захвате Торецка и Часового Яра российскими войсками.



«Мы видим много сообщений о том, что россияне уже захватили эти города (Торецк и Часов Яр - ред.) и чувствуют себя там свободно — я опровергаю эту информацию. В Часовом Яру враг не пересек канал, не закрепился. Малые штурмовые группы перебегают канал, пытаются закрепиться, и на данный момент они не имеют преимущества в этих городах, линия соприкосновения стабилизирована на данный момент, и они не продвигаются», — отметила она.



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