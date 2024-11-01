РФ потеряла еще один истребитель Су-34

Уничтожен Су-34. Фото: Википедия

В пятницу, 1 ноября, российская армия потеряла очередной истребитель-бомбардировщик Су-34 вместе с экипажем. Об этом сообщает российский телеграм-канал Fighterbomber.





Пока неизвестно, где именно был уничтожен Су-34. Кроме того, в Генеральном штабе ВСУ никак не прокомментировали эту ситуацию.



Справка



Су-34 — советский и российский многофункциональный фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов авиационными средствами поражения по целям противника в оперативной и тактической глубине с сосредоточением основных усилий на удалении 150—600 км от линии боевого соприкосновения в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны противника и применения современных средств радиоэлектронной борьбы, а также поражения воздушных целей противника днём и ночью в простых и сложных метеорологических условиях.



Ранее мы писали, что в ночь на 14 августа украинские военнослужащие уничтожили российский истребитель Су-34 в Курской области РФ.