Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

РФ потеряла еще один истребитель Су-34

01 ноября 2024, 14:37

РФ потеряла еще один истребитель Су-34

Уничтожен Су-34. Фото: Википедия Уничтожен Су-34. Фото: Википедия

В пятницу, 1 ноября, российская армия потеряла очередной истребитель-бомбардировщик Су-34 вместе с экипажем. Об этом сообщает российский телеграм-канал Fighterbomber.



Пока неизвестно, где именно был уничтожен Су-34. Кроме того, в Генеральном штабе ВСУ никак не прокомментировали эту ситуацию.

Справка

Су-34 — советский и российский многофункциональный фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов авиационными средствами поражения по целям противника в оперативной и тактической глубине с сосредоточением основных усилий на удалении 150—600 км от линии боевого соприкосновения в  условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны противника и применения современных средств радиоэлектронной борьбы, а также поражения воздушных целей противника днём и ночью в простых и сложных метеорологических условиях.

Ранее мы писали, что в ночь на 14 августа украинские военнослужащие уничтожили российский истребитель Су-34 в Курской области РФ. 

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Прочее
Су-34

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:46
Дрон ударил по машине советника главы группировки «ДНР»
11:08
Жителям оккупированной Луганщины станет сложнее попасть на прием к врачу: в ОВА объяснили, с чем это связано
09:36
В Северскодонецке россияне глушат мобильную связь: смартфонами может пользоваться только оккупационная власть – ОВА
08:10
Армия РФ продвинулась возле шести населенных пунктов Донецкой области — DeepState
23:00
Главное за день: Последствия удара по дому в Харькове. Норвегия даст Украине F-16
19:00
В оккупированной Горловке обесточено около 100 трансформаторных подстанций — несколько районов без света
16:36
Жителям оккупированных Донецка и Макеевки будут подавать воду по часам — в «ДНР» назвали это достижением
16:16
Убытки природе Луганщины от России достигли 600 млрд гривен
15:37
В оккупированном Мариуполе школьникам выдали глобусы, на которых несколько областей Украины в составе РФ
15:20
ФСБ завозит криминалитет на рынки оккупированных территорий Юга Украины — ЦНС
13:59
В Мариуполе оккупанты уничтожили старинную школу, на ее месте возводят новое здание
13:27
В Донецке ФСБ задержала местного жителя: оккупанты его подозревают в «подготовке взрыва в прокуратуре»
23:00
Главное за день: Бои в Торецке. Украина и РФ ведут переговоры о прекращении огня по энергообъектам?
22:48
На Луганщине оккупанты будут «судить» 19-летнего парня, которого «обвиняют» в финансировании «Азова»
22:04
Под оккупированным Мариуполем на одном из полигонов инструкторы КНДР тренируют военных РФ – мэрия
17:14
Обвиняемые в убийстве Рассела Бентли хотят вернуться на войну в Украине
16:59
Украина могла бы захватить Курскую АЭС, но не сделала этого — Зеленский
14:30
В Кремле хотят засекретить информацию о деятельности «органов власти» в оккупации: Лысогор рассказал о последствиях
12:55
В Мариуполе оккупанты отдадут квартиры местных жителей российским военным
08:30
Из-за взрыва гранатомета на оккупированной Луганщине погиб мальчик
все новости
14:37
РФ потеряла еще один истребитель Су-34
14:13
Три города Донетчины получили от спасателей более 23 000 литров питьевой и технической воды
13:49
РФ обстреляла Днепр: на месте «прилета» вспыхнул пожар
13:14
Войска России нанесли удары по Херсону: есть раненые
13:10
В МИД КНДР признали, что помогают России воевать против Украины
12:59
В Украине графики отключений света могут скоро вернуться: причина
12:59
«Переходят канал и прячутся»: российская армия изменила тактику при наступлении на Часов Яр
12:39
Запаса угля на котельных Добропольской громады хватит на месяц работы — ГВА
12:18
На одном из реакторов Запорожской АЭС произошла утечка воды: МАГАТЭ сообщило детали
11:46
Дрон ударил по машине советника главы группировки «ДНР»
11:42
В Донецкой области на трассу рухнуло дерево: оно перекрыло проезд и создало пробку
11:10
СБУ задержала экс-депутата, работавшего на ФСБ и призывавшего бомбить Сумщину
11:08
Жителям оккупированной Луганщины станет сложнее попасть на прием к врачу: в ОВА объяснили, с чем это связано
10:50
Помощь от Южной Кореи может переломить ход войны в Украине — FT
10:49
ВСУ отбили у россиян позиции на Кураховском направлении – ISW
10:36
Россияне сбросили авиабомбу на Константиновку: есть разрушения
10:35
Россия обстреляла Донецкую область: повреждены 24 дома и две многоэтажки
09:58
Дрон ударил по нефтебазе в Ставропольском крае РФ: начался пожар
09:57
В октябре Россия выпустила по Украине 29% всех БпЛА за 2024 год
09:56
В Киевской области в результате падения обломков дрона были повреждены частные дома
все новости
ВИДЕО
Дрон ударил по нефтебазе в Ставропольском крае РФ: начался пожар Дрон ударил по нефтебазе в Ставропольском крае РФ: начался пожар
01 ноября, 09:58
Украинский дрон ликвидировал двух российских солдат в селе Терны. Фото: кадр из видео Украинский дрон ликвидировал двух российских солдат на мотоцикле вблизи села Терны
01 ноября, 09:33
Отопительный сезон. Фото: открытые источники В Славянске начался отопительный сезон. Когда жители получат тепло
01 ноября, 09:15
Беспилотник попал в многоэтажный дом в российском Брянске. Скриншот видео В российском Брянске дрон попал в многоэтажный дом
01 ноября, 07:23
Дрон-камикадзе сжег военный грузовик РФ в Курской области. Фото: кадр из видео Дрон-камикадзе уничтожил российский военный грузовик в Курской области
31 октября, 16:53
Дым после атаки дронов на порт в оккупированном Бердянске. Фото: Андрющенко Time / Telegram Беспилотники массировано атаковали порт в оккупированном Бердянске: там возник масштабный пожар
31 октября, 10:13
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор