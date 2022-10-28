ГУР Міноборони: При деокупації Невського на Луганщині взято в полон трьох окупантів

У ході проведення операції з деокупації селища Невське у Луганській області українськими військовими було знищено 34 окупанти, троє взято в полон. Про це повідомили у прес-службі ГУР Міноборони України.



За інформацією ГУР, під час наступальної операції українські військові розбили переважаючі сили окупантів. Вцілілі залишили бронетехніку та відступили з селища.



«Розвідники взяли в полон трьох російських "контрактників", військовий КАМАЗ із боєкомплектом та дві бойові машини піхоти», - додали у розвідці.



Уточнюється, що група «Кедр» за участю 5 роти 66-ї Бригади Збройних сил України звільнила селище Невське 23 жовтня.