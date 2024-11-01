Войска России нанесли удары по Херсону: есть раненые

1 ноября российские захватчики нанесли ракетный удар по Херсону. Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской областной военной администрации.



В результате атаки ранен 64-летний мужчина, который находился в здании. Он получил взрывную травму и осколочное ранение лица.



Также около 11:30 в городе из-за обстрела пострадала 25-летняя женщина. Она обратилась в больницу с взрывной травмой и контузией.

Напомним, что российские оккупанты за сутки обстреляли несколько населенных пунктов Донетчины, в результате чего ранены два человека.