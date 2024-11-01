В Украине собрали 66,7 млн тонн урожая: какие области лидируют

Украинским аграриям удалось намолотить уже 66,7 млн тонн зерновых и масличных культур. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.



«В Украине уже намолочено более 66,7 млн тонн нового урожая зерновых и масличных культур, который собран на площади 18,6 млн га. Всего собрано 47,9 млн тонн зерновых и 18,8 млн тонн масличных», — говорится в сообщении.



По данным Минагрополитики:

пшеницы — обмолочено 4,9 млн га (или 100%), намолочено 22,3 млн тонн;

ячменя — обмолочено 1,4 млн га (или 100%), намолочено 5,6 млн тонн;

гороха — обмолочено 212,2 тыс. га (или 100%), намолочено 470,4 тыс. тонн;

кукурузы — обмолочено 3 млн га (или 76%), намолочено 18,3 млн тонн;

проса — обмолочено 85,9 тыс. га (или 93%), намолочено 160,2 тыс. тонн;

гречихи — обмолочено 87,6 тыс. га (или 98%), намолочено 126,9 тыс. тонн;

подсолнечника — обмолочено 4,6 млн га (или 94%), намолочено 9,6 млн тонн семян;

сои — обмолочено 2,5 млн га (или 95%), намолочено 5,7 млн тонн семян;

рапса — обмолочено 1,3 млн га (или 100%), намолочено 3,5 млн тонн семян.

По валовому сбору зерновых лидируют сельхозтоваропроизводители Одесской области — 4,4 млн тонн, Полтавщины — 4 млн тонн и Черниговщины — 3,7 млн. тонн. По урожайности впереди аграрии Хмельницкой области с показателем 72,3 ц/га, Черниговщины — 67 ц/га и Буковины — 65,6 ц/га.

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