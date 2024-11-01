В Украине собрали 66,7 млн тонн урожая: какие области лидируют

Украинским аграриям удалось намолотить уже 66,7 млн тонн зерновых и масличных культур. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
«В Украине уже намолочено более 66,7 млн тонн нового урожая зерновых и масличных культур, который собран на площади 18,6 млн га. Всего собрано 47,9 млн тонн зерновых и 18,8 млн тонн масличных», — говорится в сообщении.
По данным Минагрополитики:
По валовому сбору зерновых лидируют сельхозтоваропроизводители Одесской области — 4,4 млн тонн, Полтавщины — 4 млн тонн и Черниговщины — 3,7 млн. тонн. По урожайности впереди аграрии Хмельницкой области с показателем 72,3 ц/га, Черниговщины — 67 ц/га и Буковины — 65,6 ц/га.
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