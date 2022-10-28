Обстрел в Донецке: повреждена территория мечети

Территория мечети «‎Ахать Джами»‎ в Куйбышевском районе временно оккупированного Донецка попала под обстрел вечером 28 октября. О погибших и раненых не сообщается.



Напомним, что в ходе обстрела Донецка погибли двое жителей Куйбышевского района. Об этом 28 октября заявили в штабе «территориальной обороны» группировки «ДНР». Также в группировке также заявили об одном погибшем и одном раненном в Макеевке.

В оккупированном Донецке в ночь на 20 октября под обстрел попало здание администрации Ворошиловского района города. Зафиксировано прямое попадание, взрывной волной выбиты стекла здания.



В результате обстрела Куйбышеского района в Донецке был ранен и госпитализирован в больницу 22-летний мужчина.