Взрывы в Севастополе: Оккупанты заявили об атаке беспилотников

Предположительно, удар по подводному беспилотнику в море у Севастополя. Скриншот

Сегодня ночью и под утро в оккупированном Севастополе слышны взрывы.



«Губернатор» города Михаил Развожаев в Telegram заявил об атаке беспилотников.



«Корабли ЧФ отбивают атаку БПЛА в акватории Севастопольской бухты. В городе никакие объекты не поражены. Сохраняем спокойствие. Ситуация под контролем. Все оперативные службы наготове», — уверяет Развожаев.





В местных Telegram-каналах пишут, что взрывы продолжаются и утром. Судя по утреннему видео, российские силы наносят удары и по подводным беспилотникам.



Также «администрация» сообщает о том, что перекрыт рейд: паромы и катера не ходят. С площади Нахимова и площади Захарова курсируют автобусы.



Позже Развожаев уточнил, что сегодня, начиная с 04.30 утра, в течение нескольких часов разные системы ПВО в Севастополе «отражали атаки беспилотников, все БПЛА были сбиты». Кроме того, он отметил, что российские военные «уничтожили в акватории и надводный беспилотник».



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