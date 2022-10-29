Вибухи у Севастополі: Окупанти заявили про атаку безпілотників

Імовірно, удар по підводному безпілотнику в морі біля Севастополя. Скріншот

Сьогодні вночі та під ранок в окупованому Севастополі чути вибухи.



«Губернатор» міста Михайло Развожаєв у Telegram заявив про атаку безпілотників.



«Кораблі ЧФ відбивають атаку БПЛА в акваторії Севастопольської бухти. У місті жодних об'єктів не вражено. Зберігаємо спокій. Ситуація під контролем Усі оперативні служби напоготові», — запевняє Развожаєв.





У місцевих Telegram-каналах пишуть, що вибухи продовжуються і вранці. Судячи по ранковому відео, російськи сили наносять удари і по підводних беспілотниках.



Також «адміністрація» повідомляє про те, що перекрито рейд: пороми та катери не ходять. З площі Нахімова та площі Захарова курсують автобуси.



Пізніше Развожаєв уточнив, що сьогодні, починаючи з 04:30 ранку, протягом кількох годин різні системи ППО в Севастополі «відбивали атаки безпілотників, всі БПЛА було збито». Крім того, він зазначив, що російські військові «знищили в акваторії й надводний безпілотник».



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