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На въезде в Севастополь усиливают проверки транспорта

20 октября 2022, 14:07

На въезде в Севастополь усиливают проверки транспорта

На въезде в Севастополь в оккупированном Крыму могут установить дополнительные блокпосты. Проверки транспорта будут усилены. Об этом заявил «губернатор» города Михаил Развожаев.

Развожаев уверяет, что никаких особых дополнительных мер для обеспечения безопасности не требуется.

«Мы не будем вводить никаких комендантских часов, не будем вводить никаких особых порядков въезда или выезда из города, ограничивать каким-то образом передвижение. Но у нас сейчас на въезде работают стационарные, круглосуточные посты ГИБДД и Росгвардии — проводится контроль въезжающего транспорта, особенно грузового, и, выборочно, частных машин», — сказал он.

Также Развожаев уточнил, что эта работа продолжится, и будет усилена, возможно, появятся дополнительные посты. При этом тотальных ограничений пока вводить не планируют.

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