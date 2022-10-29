У Севастопольській бухті підірвано чотири військові кораблі РФ — радник очільника МВС

Вінниця. Скріншот

У Севастопольській бухті підірвано чотири військові кораблі Чорноморського флоту РФ. Про це повідомив радник очільника МВС України Антон Геращенко.



За його словами, «внаслідок необережного поводження з вибуховими речовинами» у Севастопольській бухті вибухнули кораблі — зокрема фрегат та десантний корабель.





«За поки що не підтвердженими даними, один із кораблів, що самі вибухнули, в Севастопольській бухті — це "Адмірал Макаров", носій крилатих ракет "Калібр". Саме з нього у липні випускалися ракети по Вінниці, внаслідок удару яких загинули та були поранені десятки українців, зокрема дівчинка Ліза», — зазначив Геращенко.