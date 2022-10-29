Мер Маріуполя озвучив суму збитків, які завдали місту росіяни

За попередніми оцінками, вартість ушкоджень Маріуполя від російської агресії становить 12,5-14,5 мільярдів доларів. Про це заявив мер Маріуполя Вадим Бойченко у ефірі національного телемарафону.



«З 2600 багатоквартирних будинків половину зруйновано. Загалом, за нашими підрахунками, пошкоджено 33 тисячі інфраструктурних об'єктів. Росія має заплатити репарації нашому місту», — сказав Бойченко.



Він додав, що російські окупанти продовжують руйнувати будинки, щоб знищити сліди своїх військових злочинів.



Але вони вже зафіксовані. Тому Росія не зможе уникнути відповідальності за свої злочини», — наголосив мер.