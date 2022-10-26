Оккупанты сносят дома в Приморском районе Мариуполя

Оккупанты сносят специальной техникой дома в Приморском районе захваченного войсками РФ Мариуполя. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



Он уточняет, что снос домов проходит в районе площади Лунина.



«Относительно ответа на вопрос: зачем сносить, если первоочередная потребность ремонтировать и строить. Ответ прост. Просто россияне получили бюджетное финансирование на снос домов. Вот и сносят. Заботой здесь не пахнет. Просто нажива на горе мариупольцев», - написал Андрющенко.

Ранее советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в захваченном РФ городе оккупанты в очередной раз расширили список домов, которые планируют снести в ближайшее время.