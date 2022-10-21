В Мариуполе сносят многоэтажки, чтобы скрыть следы преступлений — горсовет

Российские захватчики снесли многоквартирные дома в микрорайоне Восточный в Мариуполе. Об этом сообщает в Telegram Мариупольский городской совет.



По мнению горсовета это делается российскими военными для того, чтобы скрыть следы своих преступлений.



По данным Мариупольской администрации, оккупанты не помогают горожанам с ремонтом поврежденных домов, а вместо мариупольцев в квартиры в новостройках заселяют россиян или людей, которые согласились сотрудничать с оккупационной администрацией.

Группировка «ДНР» поселит на зимний период во временное жилье 5 тысяч мариупольцев.



Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что на восстановление временно оккупированного Мариуполя понадобится 176 миллиардов рублей (более 105 милиардов гривен).



В захваченном российскими войсками Мариуполе Донецкой области оккупанты открыли «огромный морг», так как в городе большое количество смертей.