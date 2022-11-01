Армия РФ обстреляла Днепропетровщину «Градами» и тяжелой артиллерией

Ночью оккупанты обстреляли «Градами» и тяжелой артиллерией Никопольский район Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.



Российские войска атаковали Никопольскую и Марганецкую общины. По предварительной информации Резниченко, людей не задело.

«В Никополь прилетело 40 российских снарядов. В городе повреждены 14 многоэтажных и частных домов, детский сад, аптека, парикмахерская, магазины и помещения банка», - написал глава Днепропетровской ОВА.

В Марганецкой общине, как отметил Резниченко, обстрелы повредили линию электропередач и обесточили насосную станцию ​​водоканала, оставив более 40 000 семей без воды и более 10 000 – без света.

Также он рассказал, что энергетики отремонтировали повреждения и люди уже со светом, насосная станция приступила к работе и вода вскоре вернётся в дома жителей области.

Ночью президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что для вчерашнего массированного удара по Украине Россия применила сегодня 55 крылатых ракет, 45 из которых сбили украинские военные.