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На деоккупированной Харьковщине обнаружили уже 23 пыточные

02 ноября 2022, 15:23

На деоккупированной Харьковщине обнаружили уже 23 пыточные

На данный момент в настоящее время в Харьковской области выявлено 23 пыточные, три - в Херсонской и одна - в Донецкой. В частности, только на территории Купянска было 8 застенков. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Министр внутренних дел Денис Монастырский отметил, что проводится масштабная работа по документированию преступлений и установлению лиц, причастных к пыткам над украинцами.

«Я оптимистично смотрю на вопрос установления фигурантов этих дел. Что касается некоторых из них – мы уже понимаем, кто там находился напрямую. В частности, если говорим о Балаклее, то это ОМОН из Тольятти... Сейчас мы идентифицируем, кто персонально участвовал в пытках наших граждан там», - сказал он.

Глава МВД сообщил, что российские оккупанты применяли к людям электрический ток, избиения, всевозможные издевательства.

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