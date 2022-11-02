На деоккупированной Харьковщине обнаружили уже 23 пыточные

На данный момент в настоящее время в Харьковской области выявлено 23 пыточные, три - в Херсонской и одна - в Донецкой. В частности, только на территории Купянска было 8 застенков. Об этом сообщает пресс-служба МВД.



Министр внутренних дел Денис Монастырский отметил, что проводится масштабная работа по документированию преступлений и установлению лиц, причастных к пыткам над украинцами.



«Я оптимистично смотрю на вопрос установления фигурантов этих дел. Что касается некоторых из них – мы уже понимаем, кто там находился напрямую. В частности, если говорим о Балаклее, то это ОМОН из Тольятти... Сейчас мы идентифицируем, кто персонально участвовал в пытках наших граждан там», - сказал он.



Глава МВД сообщил, что российские оккупанты применяли к людям электрический ток, избиения, всевозможные издевательства.