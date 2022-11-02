На деокупованій Харківщині виявили вже 23 катівні

На даний момент наразі в Харківській області виявлено 23 катівні, три - в Херсонській і одна - в Донецькій. Зокрема, лише на території Куп'янська було 8 катівень. Про це повідомляє прес-служба МВС.



Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський зазначив, що проводиться масштабна робота щодо документування злочинів та встановлення осіб, причетних до тортур над українцями.



«Я оптимістично дивлюсь на питання встановлення фігурантів цих справ. Щодо деяких із них – ми вже розуміємо, хто там знаходився безпосередньо. Зокрема, якщо говоримо про Балаклію, то це ОМОН із Тольятті... Зараз ми ідентифікуємо, хто персонально брав участь у тортурах наших громадян там», - сказав він.



Глава МВС повідомив, що російські окупанти застосовували до людей електричний струм, побиття, усілякі знущання.