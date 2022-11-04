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Росармия нанесла ракетный удар по предприятию ДТЭК – есть существенные повреждения

04 ноября 2022, 17:47

Росармия нанесла ракетный удар по предприятию ДТЭК – есть существенные повреждения

В пятницу россияне нанесли очередной ракетный удар по одному из объектов компании «ДТЭК Энерго». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«Сегодня от ракетных обстрелов в очередной раз пострадало одно из предприятий ДТЭК Энерго. Это уже 12-я атака на энергетические предприятия ДТЭК Энерго за последний месяц. По предварительной информации, во время сегодняшнего обстрела пострадавших нет», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате атаки энергетическое оборудование предприятия получило существенные повреждения. Работники приступят к ремонтным работам после окончания обстрелов.

В компании также сообщили, что из-за соображений безопасности на объектах находятся только критически необходимые сотрудники. Остальные работают в удаленном режиме.

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