Росармія завдала ракетного удару по підприємству ДТЕК - є суттєві ушкодження

04 листопада 2022, 17:47

Росармія завдала ракетного удару по підприємству ДТЕК - є суттєві ушкодження

У п'ятницю росіяни завдали чергового ракетного удару по одному з об'єктів компанії «ДТЕК Енерго». Про це повідомляє прес-служба підприємства.

«Сьогодні від ракетного обстрілу в черговий раз постраждало одне з підприємств ДТЕК Енерго. Це вже 12-а атака на енергетичні підприємства ДТЕК Енерго за останній місяць. За попередньою інформацією, під час сьогоднішнього обстрілу ніхто не постраждав», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок атаки енергетичне обладнання підприємства зазнало суттєвих пошкоджень. Працівники розпочнуть ремонтні роботи після закінчення обстрілів.

У компанії також повідомили, що з міркувань безпеки на об'єктах знаходяться лише критично необхідні співробітники. Інші працюють у віддаленому режимі.

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