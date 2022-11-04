Росармія завдала ракетного удару по підприємству ДТЕК - є суттєві ушкодження

У п'ятницю росіяни завдали чергового ракетного удару по одному з об'єктів компанії «ДТЕК Енерго». Про це повідомляє прес-служба підприємства.



«Сьогодні від ракетного обстрілу в черговий раз постраждало одне з підприємств ДТЕК Енерго. Це вже 12-а атака на енергетичні підприємства ДТЕК Енерго за останній місяць. За попередньою інформацією, під час сьогоднішнього обстрілу ніхто не постраждав», - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що внаслідок атаки енергетичне обладнання підприємства зазнало суттєвих пошкоджень. Працівники розпочнуть ремонтні роботи після закінчення обстрілів.



У компанії також повідомили, що з міркувань безпеки на об'єктах знаходяться лише критично необхідні співробітники. Інші працюють у віддаленому режимі.