Морський бульвар зробили Комсомольським: У Маріуполі окупанти перейменовують вулиці

У захопленому Маріуполі окупанти перейменовують вулиці. Зокрема ті, назви яких нейтральні.
Як повідомляє «Новий Маріуполь», Морський бульвар в Орджонікідзевському районі зробили Комсомольським, а бульвару Меотіди повернули минулу назву 50 років Жовтня. Вулицю Українського козацтва окупанти назвали ім'ям Орджонікідзе, проспект Свободи — Ленінградським, вулицю Героїв України у мікрорайоні Східний — проспектом маршала Жукова.
Наголошується, що назви міських вулиць, проспектів та бульварів, які не були перейменовані в межах декомунізації, переклали російською мовою.
Наприклад: проспект Перемоги — проспект Победы, вулиця Воїнів-визволителів — улиця Воинов-освободителей.
Співробітники підприємства «Маріупольжитлокомплекс» у всіх районах міста вже встановлюють на будинки таблички з адресами російською мовою.
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