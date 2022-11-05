Морський бульвар зробили Комсомольським: У Маріуполі окупанти перейменовують вулиці

В окупованому Маріуполі

У захопленому Маріуполі окупанти перейменовують вулиці. Зокрема ті, назви яких нейтральні.



Як повідомляє «Новий Маріуполь», Морський бульвар в Орджонікідзевському районі зробили Комсомольським, а бульвару Меотіди повернули минулу назву 50 років Жовтня. Вулицю Українського козацтва окупанти назвали ім'ям Орджонікідзе, проспект Свободи — Ленінградським, вулицю Героїв України у мікрорайоні Східний — проспектом маршала Жукова.



Наголошується, що назви міських вулиць, проспектів та бульварів, які не були перейменовані в межах декомунізації, переклали російською мовою.



Наприклад: проспект Перемоги — проспект Победы, вулиця Воїнів-визволителів — улиця Воинов-освободителей.



Співробітники підприємства «Маріупольжитлокомплекс» у всіх районах міста вже встановлюють на будинки таблички з адресами російською мовою.

Читайте також: Путін розповів про плани щодо захопленого Маріуполя

Дивіться також:



