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Что после дронов? Какое оружие Иран и КНДР дадут России ►

06 ноября 2022, 00:09

Что после дронов? Какое оружие Иран и КНДР дадут России ►

Кто поставляет России оружие? Откуда на войне иранские дроны? И что поставит Северная Корея? Как противостоять поставкам оружия? С появлением иранских дронов и массированными авианалетами по сути начался новый этап войны. Как всё будет развиваться? Каковы угрозы? И что противопоставит Запад?

Доказательства использования Москвой дронов-камикадзе и закупок у КНДР. Откуда на фронте мины китайского производства? Какую цель преследует Россия, начав массовые налеты дронов и разрушение энергетической инфраструктуры Украины?

Детально в теме разобрался журналист Алексей Мацука.

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