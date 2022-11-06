Что после дронов? Какое оружие Иран и КНДР дадут России ►

Кто поставляет России оружие? Откуда на войне иранские дроны? И что поставит Северная Корея? Как противостоять поставкам оружия? С появлением иранских дронов и массированными авианалетами по сути начался новый этап войны. Как всё будет развиваться? Каковы угрозы? И что противопоставит Запад?



Доказательства использования Москвой дронов-камикадзе и закупок у КНДР. Откуда на фронте мины китайского производства? Какую цель преследует Россия, начав массовые налеты дронов и разрушение энергетической инфраструктуры Украины?



Детально в теме разобрался журналист Алексей Мацука.