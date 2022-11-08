У Донецькій області до газопостачання підключили 92% котелень у п'яти містах

08 листопада 2022, 18:22

У Донецькій області до газопостачання підключили 92% котелень у п'яти містах

У Донецькій області до газопостачання вже підключили 92% котелень та 32% приватних будинків. Про це розповів керівник «Донецькоблгазу» Вадим Батій в інтерв'ю телеканалу «Донечина TV».

«На сьогоднішній день ми вже подали газ у Краматорськ, Слов'янськ, Покровськ, Костянтинівку, Дружківку та найближчі села. Наші фахівці вже підключили 32% приватних будинків та 92% котелень», — зазначив він.

Також до газопостачання планують підключати багатоповерхові житлові будинки. Але це зроблять після того, як будуть підключені об'єкти критичної інфраструктури та приватні будинки.

У Бахмуті, Лимані, Торецьку та Святогірську газопостачання поки не буде через бойові дії.

«У Святогірську призупинили відновлювальні роботи, тому що наші мережі пошкоджені до самого Святогірська і там ще потрібно працювати розмінувальникам, яким потрібно пройти всю нашу трасу від однієї ГРП до іншої, а це близько 16 кілометрів», — розповів Батій.

Наразі у «Донецькоблгазі» залишилося менше половини працівників, які працювали тут до 24 лютого. Відновлювати газопостачання на Донеччині допомагають бригади із Кропивницького. Зараз вони працюють у Часовому Яру.

Донецька область залишалася без газопостачання з кінця весни, коли внаслідок бойових дій було перебито газопровід та резервну гілку. Деокупація територій у Харківській області на початку вересня дала можливість відновити подачу газу на Донеччину.

12 жовтня «Донецькоблгаз» розпочав поетапний запуск газу до розподільчих мереж. Цей процес продовжується. При цьому в населені пункти, де зараз йдуть бойові дії, не поновлюватимуть подачу газу.

Опалювальний сезон у Донецькій області стартував 1 листопада.

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