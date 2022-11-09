Коллаборанты требуют от выехавших из Сватово вернуться на работу — Луганская ОВА

Покинувшим захваченный войсками РФ город Сватово Луганской области коллаборанты отправляют SMS с требованием вернуться на рабочие места. Об этом сообщают в Луганской ОВА.



Отмечается, что в случае, если выехавшие из Сватово не вернутся в оккупированный город их уволят. Вблизи же населенного пункта российские войска ведут обстрелы.

Армия РФ, по информации Луганской ОВА, все чаще сохраняет боекомплекты в фурах, так как «склады формировать боятся».

«В частности, многие такие автомобили заметили жители Алчевска. Ночью боекомплекты из них загружают в меньшие средства для оперативной доставки на фронт», - рассказали в администрации.

Также в Луганской ОВА рассказали, что есть случаи, когда в регионе исчезает оружие.



«Как вот в Антраците, где мобилизованные заключенные во время подготовки украли оружие и скрылись – нашли их только через двое суток в шахте. Что они успели сделать за это время – неизвестно», - сообщили в Луганской ОВА.

Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что на подконтрольной украинским властям части области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погибли три мирных жителя.