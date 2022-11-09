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На Донетчине из-за обстрелов погибли три мирных жителя

09 ноября 2022, 08:40

На Донетчине из-за обстрелов погибли три мирных жителя

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погибли три мирных жителей. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

Смерти людей зафиксированы в селе Константиновка, Часов Яре и Авдеевке.

Еще одиннадцать человек получили ранения.

«Кроме того, правоохранители обнаружили тела 3 убитых россиянами во время оккупации — в Ямполе», — рассказал Кириленко.

По данным Донецкой ОВА, с 24 февраля в Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погибли 1177 мирных жителей. 2566 человек получили ранения. При этом власти не могут установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Ранее заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что за последние три месяца с территорий, прилегающих к зонам боевых действий, эвакуированы более 288 тысяч человек.

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