На Донетчине из-за обстрелов погибли три мирных жителя

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погибли три мирных жителей. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



Смерти людей зафиксированы в селе Константиновка, Часов Яре и Авдеевке.



Еще одиннадцать человек получили ранения.



«Кроме того, правоохранители обнаружили тела 3 убитых россиянами во время оккупации — в Ямполе», — рассказал Кириленко.



По данным Донецкой ОВА, с 24 февраля в Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погибли 1177 мирных жителей. 2566 человек получили ранения. При этом власти не могут установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Ранее заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что за последние три месяца с территорий, прилегающих к зонам боевых действий, эвакуированы более 288 тысяч человек.