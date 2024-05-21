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Главное за день: Атакованы Донецк и Должанск. В Покровске будет подземная больница

21 мая 2024, 23:27

Главное за день: Атакованы Донецк и Должанск. В Покровске будет подземная больница

Общество

В Покровске Донецкой области на базе клинической больницы интенсивного лечения строят подземное отделение, где будут проводить операции.

По данным советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, в оккупированном Мариуполе на сегодняшний день находится от 75 до 80 тысяч россиян.

В оккупированном Луганске перед «судом» предстанет гражданин Украины за якобы оказание финансовой поддержки полку «Азов». Боевики «ЛНР» обвиняют мужчину в том, что он в период с февраля по ноябрь 2023 года якобы осуществил не менее восьми переводов денег. Его задержали в Луганске при силовой поддержке Росгвардии.

В Москве на два месяца арестовали бывшего командующего 58-й армией ВС РФ, генерал-майора Ивана Попова по делу о мошенничестве. Его подозревают в незаконной продаже двух тысяч тонн металлоконструкций стоимостью около 100 млн рублей, которые были предназначены для строительства линии обороны в зоне так называемой «СВО».

Боевые действия

Стали известны последствия удара по складу горюче-смазочных материалов россиян в оккупированном Должанске (Свердловске) 20 мая. Основной удар пришелся по базе российских военнослужащих на улице Чайковского. В результате атаки 3 оккупанта погибли, еще 4 – ранены. В свою очередь глава подконтрольной РФ группировки «ЛНР» Леонид Пасечник заявил, что в Должанске пострадали восемь человек.

В Донецке в ходе обстрела погиб мужчина. Кроме того, в результате атаки повреждены жилые дома, торговый центр, объекты инфраструктуры — выбито остекление окон, осколками посечены стены и кровли зданий, газовая труба. 

Армия РФ сбросила четыре КАБа на Золочевскую громаду Харьковской области. Разрушен местный рынок, повреждены детский сад, школа, пять двухэтажных многоквартирных домов, а также частные домовладения.

В результате ночного обстрела БПЛА по четырем локациям в Харькове повреждено 25 грузовых автомобилей и автобусов, три легковых автомобиля, пострадали семь человек.

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