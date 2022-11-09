Окупанти мінують передмістя Маріуполя — Андрющенко

Російські війська розпочали мінування передмість окупованого ними Маріуполя. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.



«Не лише встановленням «зубів дракона» окупанти укріплюють передмістя. По лініі Агробаза-Бердянське-Шевченко-Приазовське окупанти почали мінування грунтових доріг та полей», - розповів він, зазначивши, що «все вказує на прискорене та посилене зміцнення міста».

8 листопада радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що в захоплений армією РФ порт міста увійшли перші російські кораблі з вантажем подвійного та військового призначення.