В Запорожской области оккупанты увеличили количество блокпостов — ЦНС

Российскиее оккупанты в Запорожской области увеличили количество блокпостов. Об этом сообщают в Центре национального сопротивления.



Отмечается, что это было сделано для проверок украинских владельцев авто.

«Соответственно увеличилось количество проверок и их время. В частности, оккупанты на блокпостах заставляют жителей оккупированных территорий заклеивать герб Украины на автомобильных номерах», - рассказали в ЦНС.

Ранее в Луганской ОВА сообщили, что коллаборанты области пишут покинувшим регион жителям СМС с требованием вернутся на работу в оккупированный регион.