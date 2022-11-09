У Запорізькій області окупанти збільшили кількість блокпостів - ЦНС

09 листопада 2022, 15:51

У Запорізькій області окупанти збільшили кількість блокпостів - ЦНС

Російські окупанти у Запорізькій області збільшили кількість блокпостів. Про це повідомляють у Центрі національного спротиву.

Зазначається, що це було зроблено для перевірок українських автовласників.

«Відповідно збільшилась кількість перевірок, та їх час. Зокрема, окупанти на блокпостах змушують мешканців окупованих територій заклеювати герб України на автомобільних номерах», - розповіли у ЦНС.

Раніше в Луганській ОВА повідомили, що колаборанти області пишуть жителям СМС, що залишили регіон, з вимогою повернуться на роботу в окупований регіон.

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