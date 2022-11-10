Армія Росії обстріляла 12 населених пунктів Донецької області за добу

Російська армія завдала 19 ударів по Донецькій області за минулу добу. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що є загиблі та поранені громадяни.



Обстріляно окупантами 12 населених пунктів регіону. По чотири рази були атаковані військами РФ Авдіївка та Бахмут. Також били російські військові по містах Торецьк, Лиман, Мар'їнка, смт Велика Новосілка, Північне, села Ласточкине, Новоселівка Перша, Карлівка, Дружба, Павлівка.

Знищено та пошкоджено 27 цивільних об'єктів регіону за добу – 21 житловий будинок, газова труба, магазин, господарська споруда, автомобілі.

«У Бахмуті росіяни вбили та поранили цивільних мешканців. Бахмут. Від влучання ворожих снарядів пошкоджено чотири приватних будинки», - розповіли поліцейські.

Також із «Смерчів» окупанти обстріляли село Новоселівка Перша, а з «Градів» армія РФ вдарила по Торецьку, травмувавши цивільне населення, пошкоджені обстрілами міста об'єкти інфраструктури, 5 багатоквартирних та 2 приватні будинки. «Ураганами» окупанти вдарили по Лиману, поранили місцевих жителів.

«У селі Павлівка Вугледарської громади під артилерійськими обстрілами загинула людина. Є поранені в селі Північне Торецької громади», - написали правоохоронці.

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 178 осіб, з початку обов'язкової евакуації понад 28 800 осіб, у тому числі 4464 дітей, 1812 людей з інвалідністю.

Раніше глава Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що на підконтрольній українській владі частині регіону за минулу добу в результаті обстрілів з боку російських сил загинули троє мирних жителів.