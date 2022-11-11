У поліції назвали кількість стихійних поховань на Донеччині

Донецька область. Фото: поліції

З початку стабілізаційних заходів у звільнених від окупантів населених пунктах Донецької області виявили 120 стихійних поховань. Про це повідомив очільник Нацполіції Ігор Клименко.



За його словами, 33 з них — у Святогірську, 87 — у Лимані.



«Три поховання — масові. На сьогодні ексгумовано тіла 268 осіб, з них 208 вже ідентифіковано», — повідомив Клименко.



Також він зазначив, що досвід роботи на деокупованих територіях увійде до програми підготовки майбутніх поліцейських.