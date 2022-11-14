В результате ракетного удара по Харьковской области в Купянске ранены два человека 

За минувшие сутки российские оккупационные войска обстреливали Купянск, Волчанск и другие населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.



«По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в Купянске с ранением госпитализированы мужчина 48 лет и женщина 26 лет... В Волчанске Чугуевского района поврежден жилой дом, в пгт Шевченково Купянского района поврежден инфраструктурный объект и образовательное учреждение. Произошли пожары», - сообщил он.



Кроме того, около 22:40 оккупанты нанесли удар тремя ракетами (по предварительным данным, ЗРК С-300) по Индустриальному району Харькова. Поврежден промышленный объект, без пострадавших.



Еще два человека пострадали из-за мин. Так, в Дергачах на неизвестном взрывном устройстве подорвался 45-летний мужчина, в Волоховом Яру получил ранение из-за подрыва на взрывном устройстве 54-летний мужчина.



В пресс-службе ГСЧС в Харьковской области сообщили, что в Шевченковской громаде зафиксировано не менее 4 попаданий в инфраструктурные объекты и жилой многоквартирный дом.



Случилось 2 пожара. В одном из случаев горел учебный класс в учебном заведении на площади 50 кв.м. В другом – котельная на площади 3 кв.м.», - говорится в сообщении.



Оба пожара были ликвидированы.