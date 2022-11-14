В Белгородской области РФ заявили про обстрел

В Грайворонском районе Белгородской области крупный пожар. Об этом сообщают в российских Telegram-каналах и публикуют фото клубов черного дыма над регионом.



В российских соцсетях, а также власти региона пишут, что на территории области был «прилет».



По данным украинского журналиста Андрея Цаплиенко, в Белгородской области горит объект энергетической инфраструктуры.



Ранее утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что российские средства ПВО сбили две ракеты, выпущенные по Валуйскому городскому округу. Также, по его словам, был зафиксирован прилет мин на окраину села Борки, без жертв и пострадавших.

В Грайворонском районе, как пишет Гладков, «под обстрел попало село Козинка Грайворонского городского округа».



«В результате попадания снаряда на территории фермерского хозяйства происходит горение емкости с дизельным топливом. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы и пожарные расчеты. Подомовой обход территории продолжается», — написал он.

Ранее в Национальной полиции Украины сообщили, что за минувшие сутки войска РФ обстреляли роддом, больницу, школу и дома в Донецкой области.