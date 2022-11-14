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Войска РФ обстреляли роддом, больницу, школу и дома в Донецкой области

14 ноября 2022, 12:28

Войска РФ обстреляли роддом, больницу, школу и дома в Донецкой области

Войска России за минувшие сутки 14 раз атаковали территорию Донецкой области. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что из-за обстрелов есть раненые гражданские жители.

Били оккупанты ракетами, РСЗО «Град» и артиллерией по городам Авдеевка, Бахмут, Торецк, Курахово, пгт Большая Новоселка, селам Дружба, Андреевка, Ласточкино, Ивановское, Карловка.

Уничтожены и повреждены, по данным правоохранителей, 13 гражданских объектов Донецкой области – 8 жилых домов, школа, больница, роддом, здание городского совета, автомобиль.

Отдельно полицейские отметили ракетный удар по Курахово. В городе из-за обстрела ранен местный житель, повреждены по меньшей мере 3 многоквартирных дома и инфраструктура.

Есть травмированные от артиллерийских обстрелов в Бахмуте, селах Андреевка и Ивановское.

Таккже правоохранители рассказали, что в Торецке оккупанты обстрелялм больницу и роддом, обошлось без жертв.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 124 человека, с начала обязательной эвакуации – более 29 400 человек, в том числе 4531 – дети, 1855 – люди с инвалидностью.

Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что 13 ноября войска РФ ранили в области четверых жителей.

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