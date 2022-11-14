У Білгородській області РФ заявили про обстріл

У Грайворонському районі Білгородської області велика пожежа. Про це повідомляють у російських Telegram-каналах та публікують фото клубів чорного диму над регіоном.



У російських соцмережах, а також влада регіону пишуть, що на території області був «приліт».



За даними українського журналіста Андрія Цаплієнка, у Білгородській області горить об'єкт енергетичної інфраструктури.



Раніше вранці губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков повідомляв, що російські системи ППО збили дві ракети, випущені по Валуйському міському округу. Також, за його словами, було зафіксовано приліт мін на околицю села Борки, без жертв та постраждалих.

У Грайворонському районі, як пише Гладков, «під обстріл попало село Козинка Грайворонського міського округу».



«Внаслідок попадання снаряда на територію фермерського господарства відбувається горіння ємності з дизельним паливом. Постраждалих немає. На місці працюють оперативні служби та пожежні розрахунки. Подомовий обхід території продовжується», - написав він.

Раніше в Національній поліції України повідомили, що за минулу добу війська РФ обстріляли пологовий будинок, лікарню, школу та будинки на Донеччині.