Оккупационная «администрация» Новой Каховки покинула город

Сотрудники оккупационной «администрации» Новой Каховки Херсонской области покинули город. Об этом сообщается на Telegram-кканале так называемой оккупантами «администрации Новой Каховки».



Отмечается, что причиной тому стали обстрелы ВСУ.



«Сотрудники ВГА Новой Каховки, государственных и муниципальных учреждений также покинули город и были передислоцированы в безопасные места области», - рассказали оккупанты.



Также они сообщили, что в дежурном режиме в Новой Каховке работают бригады коммунальных предприятий и служб, которые обеспечивают функционирование систем энерго- и водоснабжения. Кроме того, как пишет оккупационная «администрация Новой Каховки», в результате повреждений оптико-волоконных линий в городе отключился интернет и мобильная связь

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