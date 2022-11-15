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Оккупационная «администрация» Новой Каховки покинула город

15 ноября 2022, 14:17

Оккупационная «администрация» Новой Каховки покинула город

Сотрудники оккупационной «администрации» Новой Каховки Херсонской области покинули город. Об этом сообщается на Telegram-кканале так называемой оккупантами «администрации Новой Каховки».

Отмечается, что причиной тому стали обстрелы ВСУ.

«Сотрудники ВГА Новой Каховки, государственных и муниципальных учреждений также покинули город и были передислоцированы в безопасные места области», - рассказали оккупанты.

Также они сообщили, что в дежурном режиме в Новой Каховке работают бригады коммунальных предприятий и служб, которые обеспечивают функционирование систем энерго- и водоснабжения. Кроме того, как пишет оккупационная «администрация Новой Каховки», в результате повреждений оптико-волоконных линий в городе отключился интернет и мобильная связь

Ранее Министерство обороны Украины огласило имена генералов, руководивших освобождением Херсона. «Новостям Донбасса» удалось найти людей, которые лично знакомы с командующими.

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