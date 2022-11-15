Минэнерго: Атака на энергосистему Украины может иметь последствия для ряда соседних стран

Сегодняшняя атака росармии может иметь последствия для энергосистем ряда соседних стран. Об этом сообщил глава Минэнерго Украины Герман Галущенко.



«Сегодня снова Россия наносит масштабные ракетные удары по объектам энергетики. Эта атака может иметь влияние не только на энергосистему Украины, но и на энергосистемы некоторых наших соседей», - говорится в сообщении.



Около 16:40 во многих регионах Молдове отключилось электричество. Об этом пишет NewsMaker со ссылкой на онлайн-данные на сайте оператора энергосети Moldelectrica.



Перестала функционировать высоковольтная линия Исакча – Вулканешты – МГРЭС. Это главная ЛЭП, по которой в Молдову поступала электроэнергия из Румынии.



Согласно данным TV8, отключения электроэнергии произошли в Чимишлии, Бельцах, Страшенах, Хынчештах и ​​частично в Кишиневе.