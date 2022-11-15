Міненерго: Атака на енергосистему України може мати наслідки для низки сусідніх країн

Сьогоднішня атака росармії може мати наслідки для енергосистем низки сусідніх країн. Про це повідомив голова Міненерго України Герман Галущенко.



«Сьогодні знову Росія завдає масштабних ракетних ударів по об'єктах енергетики. Ця атака може мати вплив не лише на енергосистему України, а й на енергосистеми деяких наших сусідів», - йдеться у повідомленні.



Близько 16.40 у багатьох регіонах Молдові відключилася електрика. Про це пише NewsMaker із посиланням на онлайн-дані на сайті оператора енергомережі Moldelectrica.



Перестала функціонувати високовольтна лінія Ісакча – Вулканешти – МДРЕС. Це головна ЛЕП, якою до Молдови надходила електроенергія з Румунії.



Згідно з даними TV8, відключення електроенергії відбулися в Чимішлії, Бєльцях, Страшенах, Хинчештах і частково в Кишиневі.